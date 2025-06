Áudios expõem suposto método de cooptação política em ST e Luciano dispara: “Enquanto isso, os postos de saúde estão abandonados”

O cenário político em Serra Talhada ganhou um novo episódio com a circulação de áudios atribuídos à moradora Lúcia de Bernardo Vieira. O conteúdo surge no momento em que aumentam os rumores e anúncios públicos de pessoas que, até então, orbitavam o grupo do deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade) e que agora avaliam novos caminhos políticos.

Os áudios, compartilhados em diversos grupos de WhatsApp, apontam um possível movimento de articulação entre lideranças comunitárias e representantes da gestão da prefeita Márcia Conrado (PT), que estaria oferecendo benefícios como exames e próteses dentárias a partir de aproximações políticas.

No conteúdo, Lúcia teria afirmado:

“Vai ter uma reunião no dia 19 lá na casa de Coquinha. Eu, graças a Deus, já consegui minha prótese. Lenir estava precisando dos exames, já conseguiu os exames. Ah, minha filha, eu só tenho minhas condições fracas… Vou tá me humilhando a homem? Eu não me humilho.”

Em outro trecho, ela acrescenta:

“Vamos tomar um café com Coquinha. Quando verem nossas fotos, vão ficar todos doídos atrás de nós. Quem tiver ganhando alguma coisa de Luciano, eu aconselho que fique no seu lugar. Agora quem está como eu, a gente tem que se movimentar.”

O conteúdo, tem sido amplamente atribuído à Lúcia e já repercute nos bastidores políticos locais. Procurado, o deputado estadual Luciano Duque comentou a situação e fez duras críticas ao que considera uma prática recorrente por parte da gestão municipal.

“É assim que estão usando… oferecendo favores pessoais. Veja o método: a usando a máquina do governo, aproveitando a fragilidade das pessoas que não têm muitas posses e que precisam de um atendimento médico, de um exame… e tá cooptando as pessoas”, disse Duque.

O deputado foi além:

“A máquina da prefeitura só serve para cooptar. Enquanto isso, os postos de saúde estão abandonados, falta medicamento, falta exame… Agora, pra cooptar pessoas, não falta nada não. E a população sofrendo com o desgoverno.”

Duque reforçou que acredita na Justiça e que a população está atenta aos métodos utilizados:

“Eu acredito na justiça. O povo está vendo como a máquina da prefeitura está sendo usada, e está cada vez mais consciente do desgoverno que se instalou em Serra Talhada.”

DO Júnior Campos