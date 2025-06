Policial militar sofre acidente de moto a caminho do serviço em Triunfo

Um policial militar de 37 anos ficou ferido após sofrer um acidente de motocicleta na noite desta segunda-feira (23), na cidade de Triunfo, no Sertão do Pajeú. O caso aconteceu por volta das 20h, na Via Verde, área central do município.

Segundo informações da própria vítima, ele seguia de sua residência, no Sítio Periperi, com destino à Companhia de Polícia Militar de Triunfo, de onde partiria para atuar na segurança dos festejos juninos no distrito de Sítio dos Nunes, no município de Flores. Durante o trajeto, o policial perdeu o controle da moto ao passar por um buraco na pista, vindo a cair violentamente.

Ele foi socorrido por um colega policial e encaminhado à unidade de saúde local, onde recebeu atendimento médico. Ele foi diagnosticado com uma luxação e uma lesão cortante na mão direita, mas passa bem e não corre risco de morte.

A guarnição do 14º BPM compareceu à unidade de saúde, registrou a ocorrência e encaminhou as informações para a Delegacia de Polícia Civil, para adoção das providências legais.