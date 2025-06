Corpo é encontrado na BR-232 em ST; vítima teria sido atropelada pelo próprio veículo ou envolvida em capotamento

Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) às margens da BR-232, nas imediações do pátio do Detran e do leilão de veículos, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A vítima foi identificada como Renato José da Silva, nascido em 1963 e morador da comunidade rural de Malhada do Juá, zona rural do município.

As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, mas relatos preliminares colhidos por nossa reportagem junto a populares indicam que Renato seria proprietário de uma caminhonete e que, por volta das primeiras horas da manhã, teria parado o veículo na rodovia para urinar. Ainda segundo essas informações, ele possivelmente esqueceu de acionar o freio de mão, sendo atingido pela própria caminhonete.

No entanto, a ficha do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) indica uma outra possibilidade: capotamento. A ocorrência foi registrada como “acidente de carro com uma vítima”, no quilômetro 402 da rodovia, próximo ao antigo Coliseu, após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao chegar ao local, a equipe do SAMU constatou que o homem já estava sem sinais vitais, cianótico e sem resposta verbal.

Apesar das duas versões — uma apontando atropelamento acidental e outra sugerindo capotamento —, até o momento, não há confirmação oficial sobre a dinâmica do ocorrido.

Do Júnior Campos