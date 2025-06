Morador de rua é flagrado com crack escondido em mochila no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar apreenderam drogas e conduziram um homem à delegacia no início da tarde desta segunda-feira (23), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. O flagrante aconteceu por volta das 16h, na Rua do Sol.

Durante rondas de rotina, os policiais avistaram um homem caminhando de forma suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele mudou abruptamente de direção e acelerou o passo, o que levantou a suspeita da equipe. Na abordagem, os policiais revistaram a mochila que ele carregava e encontraram, escondidos na alça, quatro invólucros de uma substância semelhante ao crack.

O homem, de 34 anos, foi identificado como morador de rua da cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de entorpecentes para uso pessoal.