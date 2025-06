Grávida é agredida pelo companheiro e perseguida até casa dos pais no distrito do Carmo, em São José do Belmonte

Uma mulher grávida de três meses foi vítima de agressão e perseguição na noite deste domingo (22), no distrito do Carmo, zona rural de São José do Belmonte. O caso foi registrado por volta das 23h50, na Rua Manoel Francisco de S. Rolim, e mobilizou uma equipe da Polícia Militar do 14º BPM.

De acordo com o relato da vítima, o companheiro chegou em casa embriagado, iniciou uma discussão, puxou seu cabelo e a empurrou, mesmo ciente da gestação. Assustada, ela correu para a residência dos pais, vizinha à sua, mas foi perseguida pelo agressor, que tentou arrombar a porta com socos e chutes.

Os policiais realizaram buscas nas imediações e conseguiram localizar o suspeito, que, no momento da abordagem, portava uma pedra no bolso. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

A vítima também foi encaminhada à delegacia para as providências legais.