Bandidos invadem delegacia e trocam tiros com a polícia em Mirandiba

A Delegacia de Polícia Civil de Mirandiba, no Sertão Central, foi alvo da ação de bandidos na manhã desta terça-feira (15).

Segundo informações preliminares, um indivíduo estaria sendo perseguido por desafetos armados quando adentrou correndo na delegacia em busca de refúgio.

No intuito de consumar a tentativa de homicídio, os bandidos adentraram à delegacia, momento em que houve troca de tiros com policiais que se encontravam no local no momento da ocorrência.

Fotos e vídeos que circulam na internet mostram o momento da chegada da Polícia Militar ao local e os estragos provocados pela ação criminosa.

Durante a fuga os indivíduos deixaram cair um carregador de fuzil na rua. Segundo apurou a imprensa local, ninguém ficou ferido.

Até o momento não há informações se os meliantes foram identificados e presos. Do Nill Júnior