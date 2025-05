Batida entre carreta e micro-ônibus deixa nove pessoas mortas e 10 feridas na BR-251

Nove pessoas morreram em uma batida entre uma carreta e um micro-ônibus na noite dessa terça-feira (13), na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas. Dez pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na altura do km 446, próximo a comunidade de Barrocão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias pessoas ficaram presas às ferragens. Nove ocupantes do micro-ônibus foram encontrados mortos, sendo oito adultos e uma criança, e outras oito pessoas estavam feridas. Dois ocupantes da carreta apresentavam ferimentos leves.

Os sobreviventes foram atendidos pelo Samu. Oito pessoas foram levadas para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. O motorista e passageiro da carreta receberam atendimento no local do acidente e, em seguida, foram liberados.

O estado de saúde dos feridos ainda não foi informado. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da carreta e o acompanhante dele fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para ambos. Já o motorista do micro-ônibus não foi submetido ao exame devido aos ferimentos e a condução para o hospital.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o resgate e foi liberada por volta das 3h desta quarta-feira (14).