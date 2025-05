Alepe cobra melhorias no Hospital da PMPE

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vai encaminhar um relatório com cobranças ao Governo do Estado após nova visita ao Hospital da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), realizada nesta semana por uma comitiva de parlamentares. A inspeção foi liderada pelo presidente da Casa, deputado Álvaro Porto, e contou com a participação dos deputados estaduais Coronel Alberto Feitosa, Joel da Harpa, Albino, Júnior Matuto e do deputado federal Coronel Meira.

A visita foi motivada por denúncias sobre a precariedade da unidade, que enfrenta problemas como a falta de médicos, medicamentos e insumos básicos. Segundo Feitosa, que é policial militar da reserva e já havia denunciado a situação em 2023, algumas melhorias foram identificadas, mas os problemas persistem. “Ouvimos hoje mais testemunhos de pacientes e acompanhantes. Um marido lamentou que terá que pagar R$ 1.600 por um medicamento para a esposa em tratamento de câncer porque o remédio está faltando aqui no hospital”, relatou o parlamentar.

O presidente da Alepe, Álvaro Porto, afirmou que a Comissão de Saúde da Casa será responsável por sistematizar as informações obtidas na visita e enviar um relatório ao Palácio do Campo das Princesas, cobrando providências da governadora Raquel Lyra. “Vamos fazer novas visitas em outras unidades de saúde. Ainda há muitos problemas e vamos cobrar providências ao Governo”, declarou.