LBV em parceria com o Eletrosolidário realiza neste sábado (17), às 8h30 o desafio de reciclagem de lixo eletrônico e convoca população para participar

No Dia Mundial da Reciclagem Itens que iriam para o lixo serão transformados em donativos para ajudar no atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Neste sábado (17) a Legião da Boa Vontade (LBV) em parceria com o Eletrosolidário, promove em Recife, uma campanha que une sustentabilidade e solidariedade. A ação marca o Dia Mundial da Reciclagem – 17 de maio, e convida a população a participar do projeto Eletrosolidário, que recolhe eletroeletrônicos e eletrodomésticos fora de uso para transformá-los em recursos destinados aos programas sociais da Instituição.

Segundo a Organização das Nações Unidas, o mundo produziu cerca de 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2022, número recorde que representa uma ameaça crescente ao meio ambiente e à saúde pública. Apenas 22% desse total foi reciclado de forma adequada, o que evidencia a urgência de iniciativas como o Eletrosolidário.

A iniciativa é realizada em parceria com a Indústria Fox, empresa especializada no descarte ambientalmente correto de resíduos eletrônicos. Os materiais arrecadados são reciclados, e o valor gerado com a venda dos componentes é revertido para o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A LBV mobiliza pessoas, empresas, comércios, vizinhos da Instituição, além de grupos de amigos de qualquer parte do Estado de Pernambuco para arrecadar o maior número possível de equipamentos eletrônicos e de eletrodomésticos.

Como participar?

Doações: Basta depositar voluntariamente os eletroeletrônicos e eletrodomésticos que você não usa mais ou que iriam para o lixo na caixa coletora instalada na unidade da LBV no seguinte endereço: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro Coelhos, Recife/PE.

Materiais a depositar:

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos de uso doméstico que precisam de energia para funcionar. Exemplos: micro-ondas, forno, fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão, rádio, home theater, DVD player, celular, notebook, impressora, scanner, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, mixer, barbeador elétrico, panela elétrica, fritadeira, rádio-relógio, brinquedos eletrônicos, tablet, monitor e videocassete.

O que não depositar:

Pilhas, baterias e lâmpadas.

Seja um PEV:

Além disso, comércios e empresas que desejam apoiar a causa podem se tornar PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ampliando o acesso da população a locais de descarte adequado.

Por que participar?

Sustentabilidade: O lixo eletrônico contém metais pesados, como chumbo e mercúrio, que podem contaminar o solo e a água se descartados de forma incorreta.

Solidariedade: Além do benefício ambiental, a campanha fortalece iniciativas sociais ao transformar o descarte correto de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos em ações de impacto positivo.

Engajamento comunitário: A ação reforça a responsabilidade coletiva na preservação do meio ambiente e inspira empresas e indivíduos a adotarem um descarte seguro e consciente.

Reconhecimento: Os grupos e empresas que mais arrecadarem receberão certificados digitais em reconhecimento pelo compromisso ambiental.

Além de contribuir com o meio ambiente, a campanha promove cidadania, consciência ecológica e a prática do bem coletivo.

Saiba mais em: www.lbv.org ou seguindo a @LBVBrasil nas redes sociais.

SERVIÇO:

Evento: Campanha Dia Mundial da Reciclagem e abertura de novos postos de coletas na LBV

Data: 17 de maio (sábado) | Horário: das 8h às 13h

Local: Legião da Boa Vontade (LBV) Rua dos Coelhos, 219, Coelhos – Recife/PE

Informações Tel: (81) 3413-8601