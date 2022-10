BOA NOTÍCIA: Desemprego recua para 8,9% em agosto; menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2015

A taxa de desocupação no trimestre de junho a agosto caiu a 8,9%, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o que representa 9,7 milhões de pessoas.

É o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2015, quando foi de 8,7%. O índice representa queda de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, encerrado em maio. O rendimento real também aumentou, e chegou a R$ 2.713 no trimestre.

“O mercado de trabalho segue a tendência demonstrada no mês passado, continuando o fluxo que ocorre ao longo do ano, de recuperação”, explica Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa. Do Vila Bela Online