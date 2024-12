Bombeiros localizam mais dois corpos e sobe para oito número de mortos após queda de ponte entre TO e MA

Subiu para oito o número de mortos confirmados após o desabamento no último domingo (22) da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Tocantins e do Maranhão.

O Corpo de Bombeiros do Tocantins informou que as duas vítimas foram encontradas por um mergulhador por volta das 9h50 desta quinta-feira (26) a cerca de 35 metros de profundidade.

Foram localizados no local quatro veículos, sendo um caminhão, uma camionete e duas motocicletas. Os bombeiros traçam estratégias para retirar os corpos –um está na cabine de um dos veículos, e outro embaixo de uma camionete.

Ao menos nove pessoas seguem desaparecidas.

A ponte liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins, e faz parte da rodovia BR-226, um dos trechos da Belém-Brasília. O desabamento aconteceu por volta de 14h50 de domingo e atingiu o vão central da estrutura, que tem 533 metros de extensão.