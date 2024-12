Furto em Estabelecimento Comercial, Desacato e Resistência Registrados em Serra Talhada

Na noite do dia 25 de dezembro de 2024, por volta das 21h12min, policiais militares do 14º BPM foram acionados por um vigilante do IPA, em Serra Talhada, que relatou a presença de um indivíduo furtando materiais no prédio público. O local fica próximo à delegacia, e o efetivo prontamente atendeu ao chamado, pulando o muro para conter o suspeito.

No momento da abordagem, o indivíduo foi flagrado em posse de mais de 20 metros de fios de alta tensão. Após resistir à prisão e apresentar comportamento inadequado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil (DPC) para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada como flagrante delito, e o imputado permanece à disposição da justiça. A ação foi realizada pela equipe da GT 14112.

Denúncias podem ser realizadas através do Disque Denúncia: (87) 9 9995-4641.