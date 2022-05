Botijão de gás pega fogo em escola de Serra Talhada e bombeiros são acionados

Uma ocorrência de incêndio causado por botijão de gás foi registrado na manhã de hoje no Colégio Irmã Elizabeth, em Serra Talhada.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu conter as chamas provocadas por um botijão de gás. Felizmente, ninguém ficou ferido.

“Foi um incêndio provocado pelo vazamento de gás com chamas de um botijão na parte da cozinha. Houve danos na parte do teto, no forro de gesso e alguns utensílios próximos, mas não tivemos vítimas”, contou o Major Wamberg, do Corpo de Bombeiros.

O Major também esclareceu que o controle foi rápido porque não houve explosão do botijão nem expansão do gás. Do Vila Bela Online