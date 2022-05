Falta de educação: mulher é flagrada descartando vários sacos de lixo em frente à associação de ST e deixa presidente revoltado

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança jogando sacolas cheias de lixo em frente à Associação Atlética Peladão, que fica às margens da PE-365, há 4 km da cidade, nesta quarta-feira (18).

Segundo Lisboa, que é o presidente da associação, foi possível ver pelas câmeras a ação da mulher que pegou uma luva descartável, jogou o lixo, soltou a luva em cima das sacolas, entrou no carro e foi embora.

“Olha a irresponsabilidade das pessoas. Tanto canto pra você jogar o lixo, aí você sai de Serra Talhada, anda 4km da cidade para jogar em frente à uma associação?”, questionou revoltado, o presidente.

“Jogou na cara de pau (…) por que ela não foi jogar o lixo na casa da mãe dela ou do pai dela? E ela ainda botou a luva na mão para se proteger e deixou o lixo aqui pra nós”, contou Lisboa, em áudio enviado para nossa redação.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do Programa Frequência Democrática.