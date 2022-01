Brasil recebe segunda remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19

O Brasil recebeu, neste domingo (16), mais 1,2 milhão de doses da Pfizer para a imunização das crianças de 5 a 11 anos.

A entrega, programada para chegarem em 20 de janeiro, foi antecipada.

As doses chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A primeira remessa, também composta por 1,2 milhão de doses, pousou no Brasil em 13 de janeiro, e já começou a ser distribuída aos estados e ao Distrito Federal.

Para a imunização desse público será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito.

As doses do primeiro lote já chegaram na X Geres, que cobre doze municípios do Sertão do Pajeú e a distribuição das doses ficou da seguinte forma: Afogados da Ingazeira recebeu 210 doses, Brejinho 50, Carnaíba 120, Iguaracy 70, Ingazeira 30, Itapetim 70, Quixaba 40, Santa Terezinha 70, São José do Egito 190, Solidão 40, Tabira 180 e Tuparetama recebeu 40 doses da vacina. Do Nill Júnior