Brasil sobe para 2º no ranking de maiores juros reais do mundo, após nova alta da Selic

O Brasil passou a ter o segundo maior juro real do mundo após a nova alta da taxa básica de juros do país, divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O Banco Central do Brasil (BC) aumentou a Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.), para 15% ao ano.

O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses. Assim, segundo levantamento compilado pelo MoneYou, os juros reais do país ficaram em 9,53%.

A primeira colocação do ranking continuou com a Turquia, que registrou uma taxa real de 14,44%. Em terceiro, está a Rússia, com juros reais a 7,63%.

Nesta quarta-feira, o Copom anunciou sua decisão de elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a casa de 15% ao ano.

Com isso, a Selic atinge o maior patamar em quase 20 anos — em julho de 2006, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a taxa estava em 15,25%.

O anúncio desta quarta-feira ainda marca a sétima elevação seguida na Selic. Na decisão anterior, em maio, a autoridade monetária havia elevado a taxa básica em 0,50 ponto percentual, para a casa de 14,75% ao ano.

