João Campos tem 61,8% e Raquel Lyra 23,6% na disputa pelo Governo de Pernambuco, diz pesquisa

Quatro meses após a última rodada, o cenário eleitoral para o Governo de Pernambuco segue praticamente inalterado. Levantamento do Instituto Opinião, divulgado pelo Blog do Magno nesta quarta-feira (19), mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), consolidado como favorito na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas em 2026.

Se as eleições fossem hoje, João teria 61,8% das intenções de voto, enquanto a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece com 23,6%. A diferença entre os dois permanece a mesma registrada em fevereiro passado: 40 pontos percentuais. O pré-candidato do PSOL, Ivan Moraes, pontuou apenas 1,7%. Brancos e nulos somam 8,2% e os indecisos, 4,7%.

Na pesquisa estimulada de fevereiro, João Campos havia registrado 61,7% contra 21,3% de Raquel — variação dentro da margem de erro.

Na sondagem espontânea, quando os entrevistados citam os nomes livremente, João lidera com 31,4%, seguido de Raquel com 13,8%.

Um dos dados mais preocupantes para a atual chefe do Executivo estadual é o da rejeição. Segundo o Instituto Opinião, 35,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Raquel de jeito nenhum. Ivan Moraes aparece com 24,6% de rejeição, enquanto João Campos tem a menor taxa entre os principais nomes: apenas 8,3% disseram que não votariam nele em nenhuma hipótese.