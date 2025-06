Brasileiros irão trabalhar mais para pagar impostos com alta do IOF

Os brasileiros já precisaram trabalhar quase metade de um ano somente para pagar impostos — e agora com a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) esse tempo dedicado aos tributos pode ficar maior.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a população necessitará de 151 dias neste ano para pagar os impostos em 2025, uma adição de 48 horas a essa jornada.

Antes da nova medida anunciada pelo governo e que vem sendo discutido no Congresso, esse tempo era de 149 dias — o equivalente de uma jornada desde o dia 1º de janeiro até 29 de maio.

Para 2026, IBPT estima que serão 4 dias a mais necessários para arcar com o tributos, ou 153 dias.

A conta inclui tributos federais, estaduais e municipais.

O maior patamar alcançado de tempo trabalhado para essa finalidade foi no período de 2017 a 2019, quando a população destinou 153 dias ao pagamento de impostos — o equivalente a cinco meses e dois dias.

Segundo João Eloi Olenike, presidente-executivo do IBPT, “o aumento do IOF é mais um retrocesso que recai sobre toda a sociedade. Enquanto o brasileiro já destina quase cinco meses do ano para sustentar o Estado, agora terá que sacrificar ainda mais dias de trabalho sem qualquer contrapartida em qualidade dos serviços públicos”.

O Instituto ressalta que o IOF tem um efeito cascata e está presente em quase todas as etapas da economia, como empréstimos, financiamentos, seguros, operações de câmbio, crédito rotativo de cartões e até remessas internacionais — o que impacta não só quem toma crédito, mas também a indústria que arca com mais custos.