Homem é flagrado com cocaína em área conhecida pelo tráfico em Serra Talhada

Durante patrulhamento no Centro de Serra Talhada, policiais do 14° BPM flagraram um homem com porção de substância semelhante à cocaína.

Na noite da última terça-feira (17), uma equipe do 14° Batalhão da Polícia Militar realizava rondas na Rua José Alves da Silveira, no Centro de Serra Talhada, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir rapidamente e dispensou um objeto no chão.

Os policiais abordaram o suspeito e verificaram que se tratava de um invólucro plástico contendo uma porção de substância semelhante à cocaína. Durante a abordagem, o homem informou que a droga era para uso pessoal e que a havia adquirido minutos antes no local, conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes.

Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. A ocorrência resultou na lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), além da debelação de mais um ponto de uso de entorpecentes no município.