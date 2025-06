Polícia cumpre mandado de prisão na zona rural de Serra Talhada

Na tarde da última terça-feira (17), policiais militares do 14° BPM, em operação conjunta com o Núcleo de Inteligência do Sertão (NIS-2) e Malhas da Lei, cumpriram um mandado de prisão na zona rural de Serra Talhada. A ação ocorreu no Sítio Conceição do Meio, onde o alvo foi localizado e preso sem resistência.

O mandado de prisão estava relacionado a um processo criminal em trâmite judicial. Após a detenção, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.