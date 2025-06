Homem é preso na PE-365 em cumprimento de mandado de prisão em aberto

Durante abordagem, policiais do 14º BPM capturaram indivíduo procurado pela Justiça de Pernambuco.

Também na tarde da última terça-feira (17), policiais militares do 14º BPM realizaram a prisão de um homem com mandado judicial em aberto enquanto transitava pela rodovia PE-365, na zona rural de Serra Talhada. A operação, resultado do monitoramento contínuo da polícia, visava o cumprimento de ordens judiciais pendentes.

O mandado de prisão era referente a um processo criminal em curso na comarca da cidade. Após a detenção, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional.