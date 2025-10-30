Breno aparece ao lado de João Campos no Ibura e reforça movimentação da Frente Popular no Pajeú

Nesta quinta-feira (30), Breno Araújo (PSB) participou de agenda na comunidade do Ibura ao lado do prefeito do Recife, João Campos, sem a presença da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT) – sua esposa. Enquanto aliados da prefeita mantêm o discurso de que ela ainda não definiu seu palanque para 2026, a presença de Breno crava a aliança Márcia Conrado com João Campos; possível adversário de Raquel no ano vindouro.

O cenário político no Pajeú começa a se delinear para as eleições de 26. A Frente Popular deve contar com três nomes na região: Adelmo Moura, ex-prefeito de Itapetim, com histórico político junto às famílias Campos e Arraes e apoio interno expressivo; e Diogo Moraes, que embora tenha deixado a Frente Popular para o PSDB, mantém o apoio do ex-prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, também aliado histórico das famílias Campos e Arraes – como também Breno Araújo (PSB), que poderá trocar o PSB pelo o PT.

A movimentação evidencia que a definição de apoios e alianças no Pajeú ainda está em curso, com articulações que podem influenciar diretamente a composição de palanques no Pajeú para 2026.

Do Júnior Campos