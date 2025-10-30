Violência contra a mulher em Serra Talhada chega a 488 casos em 2025; feminicídio brutal registrado em agosto

Apesar dos esforços da Secretaria da Mulher de Serra Talhada, sob a coordenação de Vera Gama, os dados mais recentes mostram que a violência doméstica e familiar contra a mulher continua sendo uma realidade preocupante em todo o Estado, e especialmente em Serra Talhada, que aparece com números expressivos no ranking das cidades com maior incidência.

Entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025, Serra Talhada contabilizou 488 vítimas de violência doméstica e familiar, o que representa uma taxa de 494,69 casos para cada 100 mil habitantes. O dado coloca o município entre os que mais registraram ocorrências no Sertão do Pajeú, segundo levantamento exclusivo do Blog Júnior Campos.

A análise do perfil das vítimas mostra que 100% são mulheres, com predominância da faixa etária entre 35 e 64 anos (46,52%), seguida pelas idades de 25 a 29 anos (15,16%) e 30 a 34 anos (15,16%). A série histórica revela oscilações ao longo do ano: os meses de maio (66 casos) e junho (60 casos) lideraram os registros, enquanto julho teve o menor número (39 casos).

CASO MAIS GRAVE

Entre os registros de 2025, um dos casos mais brutais ocorreu em agosto. Um crime de feminicídio foi registrado na noite de terça-feira (19) em Serra Talhada. A vítima, Maria Francisca de Moura Silva, 42 anos, agricultora, foi assassinada a facadas dentro de sua própria residência, na comunidade de Bom Jesus. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Cícero Almy Ramos de Lima, 44 anos.

PANORAMA ESTADUAL TAMBÉM PREOCUPA

Em todo o estado de Pernambuco, foram registradas 31.184 vítimas de violência doméstica e familiar nos nove primeiros meses de 2025, o que equivale a uma taxa de 326,32 casos por 100 mil habitantes.

As cidades com maiores números absolutos de casos foram:

Recife – 5.155 vítimas (taxa de 324,58);

Jaboatão dos Guararapes – 2.252 vítimas (taxa de 329,22);

Petrolina – 2.036 vítimas (taxa de 487,84);

Olinda – 1.588 vítimas (taxa de 435,20);

Serra Talhada – 488 vítimas (taxa de 494,69).

Entre as cidades com taxas mais elevadas proporcionalmente, destacam-se Salgueiro (712,03 por 100 mil) e Arcoverde (597,33 por 100 mil).

PERFIL DAS VÍTIMAS

A faixa etária mais atingida está entre 35 e 64 anos (42,37%), seguida pelas mulheres de 25 a 29 anos (16,14%) e 30 a 34 anos (14,98%).

A série histórica estadual mostra oscilações, com pico de 3.883 casos em março e redução em junho (3.282), indicando que, apesar das ações preventivas e campanhas de conscientização, a violência doméstica segue sendo um desafio constante.

ESFORÇOS E DESAFIOS

A Secretaria da Mulher de Serra Talhada, sob a liderança de Vera Gama, tem reforçado as políticas de proteção e os mecanismos de denúncia, como a Delegacia da Mulher e os canais do 190 e 180, além de campanhas educativas e capacitação de agentes públicos.

Do Júnior Campos