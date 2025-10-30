Homem é preso em flagrante após furtar salão de beleza e tentar invadir loja no Centro de Serra Talhada

Um homem identificado como Raul Franks foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (29) após ser surpreendido tentando invadir uma loja de consertos de eletrodomésticos no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com informações apuradas pelo Repórter Ligeirinho, os policiais militares do 14ºBPM realizava rondas de rotina quando foi acionada por um popular informando ter visto um indivíduo subindo no telhado da loja Eletro Concertos, retirando telhas e rasgando a lona de proteção para estourar o forro de gesso e adentrar no interior do estabelecimento.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o suspeito no telhado e realizaram a abordagem com auxílio de uma escada.

O homem, bastante agressivo, precisou ser contido e algemado. Durante a revista, foi encontrada com ele uma sacola plástica branca contendo diversas peças de semijoias avaliadas em cerca de R$ 10 mil, além de chapinhas de cabelo, esmaltes, tesouras, pincéis e outros itens de maquiagem.

Questionado sobre a origem do material, Raul confessou ter furtado pouco antes o salão de beleza “Espaço Delas”, localizado no Posto Visa, também em Serra Talhada.

Diante da informação, o efetivo seguiu até o local indicado, onde constatou o arrombamento e vários danos materiais no interior do salão.

Ainda segundo a PM, ao consultar o nome do suspeito no sistema Infoseg, foram encontradas várias passagens recentes por crimes semelhantes nos estados da Bahia e da Paraíba.

O acusado e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Do Repórter Ligeirinho