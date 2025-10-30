Operação Carcará IX: PF erradica 286 mil pés de maconha em Pernambuco

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, finalizou a Operação Carcara IX de erradicação de plantios de maconha no sertão do estado. Entre os dias 09/09 e 21/10, foram destruídos 49 plantios e 286 mil pés da droga.

Os plantios foram localizados por meio de levantamentos de inteligência nos municípios de Salgueiro/PE, Cabrobó/PE, Orocó/PE, Belém do São Francisco/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE, Betânia, Floresta/PE, Ibimirim/PE e Carnaubeira da Penha/P.. A ação contou com incursões terrestres e fluviais, além de apoio aéreo.

Estima-se que, caso fossem colhidos, os 286 mil pés poderiam produzir 95 toneladas de droga. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo cultivo.

1,6 milhão de pés erradicados; 320 toneladas impedidas; 5 toneladas apreendidas; 320 plantios destruídos

2023: 618 mil pés erradicados; 124 toneladas impedidas; 168 plantios.

2024: 1,37 milhão de pés erradicados; 475 toneladas impedidas; 260 plantações.