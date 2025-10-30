Foragido é preso em Serra Talhada com pistola de uso exclusivo da Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Civil de Serra Talhada, por meio da 21ª Delegacia Seccional (DESEC), prendeu nesta quarta-feira (29) um jovem de 23 anos foragido da Justiça que estava armado com uma pistola calibre .40 pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A ação fez parte de uma operação integrada entre as Polícias Civis de Pernambuco e do Ceará.

O preso foi identificado como Cícero Luan Hermenegildo da Silva, que possuía dois mandados de prisão em aberto: um expedido pela 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte (CE), por homicídio, e outro pelo Plantão Judiciário da Paraíba, por roubo.

Segundo informações da Polícia Civil, a diligência ocorreu por volta das 17h30, na Rua Doutor Sebastião Pereira de Aguiar, no bairro Cachoeira II. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando o muro dos fundos da residência, mas foi rapidamente contido.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola Taurus PT100, calibre .40, com numeração parcialmente suprimida e brasão da PM paulista, além de dois carregadores reserva e 33 munições intactas. Também foram recolhidos três celulares do suspeito, que passarão por perícia para auxiliar nas investigações de outros possíveis crimes.

Cícero Luan foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação. Ele foi encaminhado à carceragem da 21ª DESEC e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A operação contou com a supervisão do delegado Jairo Marinho e integração entre as Polícias Civis de Pernambuco e Ceará, demonstrando a cooperação interestadual no combate a crimes graves e à circulação de armas de fogo irregulares.

DO Júnior Campos