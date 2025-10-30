Em ST, homem é procurado pela polícia após denúncia de estupr0 de vulnerável

Um homem de 42 anos está sendo procurado pela polícia no Sítio Conceição do Meio, zona rural de Serra Talhada, após ser denunciado por estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente de 13 anos, moradora da mesma localidade. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (29).

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações após uma denúncia de abuso sexual. No local, a equipe encontrou a mãe da vítima, que relatou os fatos.

Segundo a genitora, sua filha vinha sendo alvo de comportamentos inapropriados por parte do suspeito. Além dos abusos, o homem também ameaçava a adolescente para que ela não contasse o ocorrido aos familiares. A mãe informou às autoridades que só tomou conhecimento da situação nesta quarta-feira, motivo pelo qual acionou a polícia imediatamente.

Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o imputado, porém, ele não foi encontrado e é considerado foragido.

Diante da gravidade dos fatos, a vítima e sua mãe foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para a adoção das medidas cabíveis. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime.

Do Júnior Campos