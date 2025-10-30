Mãe é denunciada por agredir filho de 7 anos no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Um caso de violência doméstica contra uma criança foi registrado na noite desta quarta-feira (29) no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada. Segundo informações do 14º BPM, uma mulher de 37 anos foi denunciada pelo próprio pai da vítima após supostamente espancar o filho de 7 anos.

De acordo com o relato do denunciante, ele acionou a polícia após perceber que o menino havia sido agredido pela mãe. O homem contou que, ao chamar a atenção da mulher por ter visto conversas no celular da criança, ela teria se irritado e passado a agredir o filho com chinelos, causando lesões pelo corpo.

Os policiais constataram a situação e conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o caso foi registrado como lesão corporal por violência doméstica e familiar.

As autoridades instauraram inquérito policial para apurar o caso, e o Conselho Tutelar deverá ser acionado para acompanhar a situação da criança.