Cadeirante é atropelado por moto em Serra Talhada

Um acidente com atropelamento a cadeirante foi registrado na manhã de ontem (18), na BR 232, KM-409, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

De acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender as duas vítimas: o condutor de uma motocicleta e um cadeirante. O SAMU também esteve na ocorrência.

Segundo populares, uma terceira vítima estaria envolvida, mas já havia sido socorrida por testemunhas.

Os Bombeiros socorreram o cadeirante, que se tratava de um homem de 56 anos. Eele estava consciente e orientado, apresentando apenas algumas escoriações.

O condutor da moto, um homem de 23 anos, também só apresentou escoriações.

Os dois foram encaminhados ao HOSPAM.

Do Vila Bela Online