Caixa oferece crédito de até R$ 21 mil para pequenos empreendedores

O Microcrédito Produtivo Orientado Caixa é uma excelente opção oferecida pelo banco para o empreendedor ampliar o seu negócio e fazer com que ele cresça. Por meio dele, a Caixa Econômica Federal oferece linha de crédito para micro e pequenos empreendedores em valores que podem chegar a R$ 21.000,00.

As contratações referentes ao Microcrédito Produtivo Orientado Caixa podem ser solicitadas em uma agência da Caixa Econômica Federal ou ainda pelo WhatsApp 0800-726-0104.

Crédito para pequenos empreendedores

Os interessados podem solicitar uma avaliação de crédito em valores que começam a partir de R$ 300,00 e suas renovações podem garantir acesso a até R$ 21.000,00. O valor liberado dependerá da avaliação de crédito e da capacidade de pagamento do empreendedor.

A possibilidade é ofertada para pequenos empreendedores, formais ou informais, com objetivo de auxiliar no desenvolvimento do pequeno negócio, seja com compras de materiais, mercadorias, reforma de equipamento e até reforma do seu ponto comercial.

Para solicitar esse tipo de crédito junto à Caixa, o empreendedor ou empresa precisa ter renda ou faturamento de, no máximo, R$ 360.000,00 por ano. Além disso, precisa atender aos requisitos:

Possuir orientação negocial ou financeira;

O crédito deve ser utilizado apenas em seu negócio;

Ter mais de 18 anos;

Não ter nome em cadastros de inadimplentes, como Serasa e SPC;

Ter uma conta na Caixa Econômica Federal, seja ela conta corrente, poupança ou conta Caixa Fácil;

Deve ser aprovado na análise de crédito e ter condições comprovadas para arcar com o pagamento.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o crédito poderá ser quitado em um prazo que varia entre quatro e vinte e quatro meses, com taxa de 3,49% ao mês.

No momento em que o crédito é contratado, o interessado pode escolher o método de pagamento:

Débito em conta da Caixa Econômica Federal;

Casas lotéricas;