Câmara Cidadã já emitiu mais de 6 mil carteiras de identidade e muda a vida de milhares de serra-talhadenses

Uma iniciativa que tem mudado realidades e aberto portas para a cidadania em Serra Talhada. Com mais de 6 mil carteiras de identidade emitidas em menos de dois anos, o programa Câmara Cidadã segue como uma das ações mais impactantes da Câmara de Vereadores, sob a liderança do presidente Manoel Enfermeiro.

Idealizado para facilitar o acesso da população aos serviços essenciais, o programa tem como destaque a emissão gratuita de RGs, atendendo especialmente quem enfrentava dificuldades para tirar o documento — seja pela distância, pela burocracia ou pelos custos envolvidos. A ação tem contribuído diretamente para diminuir a demanda reprimida na cidade e garantir que mais pessoas possam acessar direitos básicos.

“Ter um documento de identidade é o primeiro passo para muitas conquistas: conseguir um emprego, fazer um concurso público, acessar benefícios sociais, abrir uma conta bancária. E nosso compromisso é garantir que ninguém fique para trás”, afirma o presidente da Casa Legislativa, Manoel Enfermeiro.

Além da emissão do RG, o Câmara Cidadã também vem promovendo outros atendimentos à população, fortalecendo o papel social do Legislativo Municipal. Para o vereador Manoel Enfermeiro, a Câmara não deve ser apenas um espaço de debates, mas também de ações concretas que transformem a vida das pessoas.

“É gratificante ver a alegria de uma mãe que consegue fazer o documento do filho, ou de um jovem que vai poder se inscrever em um concurso. Isso mostra que estamos no caminho certo. A Câmara precisa estar perto da população”, destacou o parlamentar.

A continuidade do programa já está garantida para os próximos meses. A meta, segundo Manoel, é continuar ampliando o acesso, garantindo dignidade e cidadania para todos.