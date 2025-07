Socorro Brito rebate interpretação sobre cargo no Hospam

Após repercussão da permanência de Socorro Brito no cargo de superintendente de enfermagem do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, a profissional de saúde decidiu se pronunciar, trazendo esclarecimentos sobre sua atuação e o vínculo com a unidade hospitalar.

Em nota, Socorro reforça que é servidora concursada desde 1998 e que o cargo que atualmente ocupa foi instituído por meio do Decreto Estadual nº 56.131, de 9 de fevereiro de 2024, como parte da reestruturação promovida pelo Governo de Pernambuco.

Segundo ela, a função é técnica, voltada para servidores efetivos, e não possui cunho político. Socorro também afirma que participou de um processo seletivo interno da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para ocupar o cargo.

A nota foi enviada após a veiculação de informações sobre a movimentação nos bastidores da política local, diante da permanência de Socorro no Hospam mesmo após a saída de Leonardo Carvalho da direção. O fato levantou questionamentos e sinais de um novo alinhamento entre seu esposo, o ex-prefeito Carlos Evandro, e o deputado estadual Luciano Duque – apurado pelo blog.

Inclusive, o próprio Dr. Carlos Evandro entrou em contato com o blog e, confirmou sua boa relação com Luciano e lembrou que o atual deputado foi seu vice-prefeito.

“Meu fi, não tenho nada contra Luciano não, ele foi meu vice-prefeito por anos e não tenho inimizade com ele não”, afirmou.

A fala reforça a linha de análise feita anteriormente, sem desmentir o teor da matéria original que indicava sinais de reaproximação entre os dois líderes políticos.

Importante frisar que, em nenhum momento, foi dito que Socorro Brito não seria servidora efetiva ou que sua permanência se daria por motivação exclusivamente política. O foco da matéria publicada inicialmente recaiu sobre a conjuntura atual do Hospam e o novo cenário político que se desenha nos bastidores da política local, a partir de fatos e movimentos visíveis.

A nota de Socorro é recebida como parte do debate público, mas não invalida os indícios de bastidores que, cada vez mais, apontam para um redesenho de alianças em Serra Talhada.

NOTA À IMPRENSA

Diante de menções feitas a meu nome, informo que sou servidora pública concursada desde 1998, com atuação no HOSPAM – onde ocupei, inclusive a direção do referido hospital.

Em respeito a minha história profissional, a sociedade é a ética do serviço publico, venho por meio desta , esclarecer informações equivocadas que circularam recentemente ao meu respeito.

O cargo de Superintendência de Enfermagem que ocupo foi criado por decreto de N* 56.131 de 09/02/24 do Governo do Estado, como parte da reestruturação organizacional dos hospitais regionais e de grande porte em Pernambuco — NÃO sendo uma criação da gestão de Leonardo Carvalho.

Inclusive, participamos do processo seletivo interno da SES, em maio de 2024 para a função gratificada citada no decreto, portanto é uma função para servidores efetivos e não de cunho politico.



A exoneração de gestores e a nomeação de novos fazem parte do processo natural da administração pública. Entretanto, é preciso que esse processo seja conduzido com responsabilidade, sem desinformar ou comprometer a honra de servidores públicos concursados que constroem, com esforço diário, um sistema de saúde mais digno e eficiente.

Reafirmo meu compromisso com a saúde pública, com a população e com os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Socorro Brito

Do Júnior Campos