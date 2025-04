Câmara de Serra Talhada impõe duas derrotas a André Maio, que reage com indignação: “Fiquei enojado da política”

O vereador André Maio (Avante) sofreu dois reveses políticos na Câmara Municipal de Serra Talhada nesta terça-feira (15). Em votações distintas, o parlamentar viu sua proposta de criação de cursinhos online gratuitos para estudantes de baixa renda ser vetada e teve ainda rejeitado o título de Cidadão Serra-talhadense ao advogado Wendell Oliveira.

No primeiro embate, os vereadores mantiveram, por ampla maioria, o veto da prefeita Márcia Conrado (PT) ao Projeto de Lei nº 005/2025, de autoria de Maio. A matéria previa a oferta de aulas online gratuitas, mas foi vetada sob alegação de vício de inconstitucionalidade, com o argumento de que a proposta invadia competências do Executivo e comprometia a legalidade na destinação de recursos públicos. Apenas os vereadores de oposição, Lindomar Diniz e Antônio de Antenor, votaram com André pela derrubada do veto — revelando o isolamento político do parlamentar no plenário.

A segunda derrota veio com a rejeição da proposta de título de Cidadão Serra-talhadense ao advogado Wendell Oliveira. A decisão provocou forte reação de André Maio, que classificou a postura da Câmara como “mesquinha” e lamentou o que considerou uma retaliação política.

“Eu recebi com tristeza. A política de Serra Talhada, com essa demonstração, mostra a pequenez que é. Um avião na mão de pessoas desgovernadas. O Dr. Wendell não é qualquer um. Trouxe a família de fora, prestigiou essa Casa e, mesmo assim, foi desprestigiado. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum, nem em Pernambuco, muito menos em Serra Talhada. É lamentável”, disse o vereador ao blog Júnior Campos.

Maio também alfinetou colegas de plenário, ao afirmar que jamais votou contra qualquer título de cidadão proposto por outro parlamentar. “Nunca votei contra. Inclusive, já votei em título para gente que nem conheço. Isso aqui foi pura politicagem”, disparou.

Sobre a manutenção do veto da prefeita, embora tenha dito respeitar a decisão da maioria, ele não poupou críticas à base governista. “É sinônimo de vereadores acorporados e de joelhos para uma gestão desgastada e falida. Uma gestão que manda e desmanda até no voto dos parlamentares”, afirmou. “Fiquei enojado da política e de pessoas que se dizem novas na política, mas fazem esse tipo de coisa. É triste.”