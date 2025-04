Abandono e insegurança na Praça Sérgio Magalhães: mulher é ameaçada por homem armado com faca

Mais uma vez, a Praça Sérgio Magalhães, no coração de Serra Talhada, foi palco de insegurança e tensão. Na noite desta segunda-feira (14), por volta das 21h40, funcionárias de uma lanchonete precisaram acionar a Guarda Civil Municipal após serem ameaçadas por um homem armado com uma faca.

A ação rápida das equipes da Patrulha Escolar (ROPE) e da Patrulha Urbana evitou uma possível tragédia. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o suspeito já havia fugido. Após buscas, o homem foi localizado nas imediações da Praça da Concha — outro ponto que enfrenta problemas similares — já sem portar a arma branca. Ele utilizava tornozeleira eletrônica e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O episódio, no entanto, escancara uma situação recorrente e preocupante: o abandono da Praça Sérgio Magalhães, que hoje convive com a presença constante de pessoas em situação de rua, acúmulo de lixo, insegurança e medo. Comerciantes e frequentadores relatam sensação de vulnerabilidade diária, enquanto o espaço público, que deveria ser um símbolo de convivência e lazer, sofre com a falta de ações mais firmes e coordenadas do poder público.

Em nota, a Prefeitura de Serra Talhada afirmou que não tem se omitido diante da situação das pessoas em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social informou que realiza buscas ativas constantemente com o objetivo de oferecer acolhimento, apoio e o retorno ao convívio familiar — seja em Serra Talhada ou em outras cidades.

Ainda segundo a nota, a gestão municipal promove mensalmente a ação “Pop Rua”, que oferece atendimento psicológico, assistência social e cuidados básicos, sempre buscando garantir o bem-estar e a dignidade dessas pessoas. A prefeitura ressaltou que esse trabalho depende, sobretudo, da adesão voluntária dos atendidos.

A nota destaca também que, com apoio da Guarda Municipal, as equipes têm atuado com responsabilidade e humanidade nos pontos de maior concentração desse público, e reforça que a segurança é uma responsabilidade coletiva. A orientação é que, diante de situações de desordem, violência ou outros crimes, a população acione imediatamente a Polícia Militar ou Civil.

Do Júnior Campos