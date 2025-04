Estudante desmaia durante aula na FAFOPST e é socorrida pelo SAMU em Serra Talhada

Uma estudante de 21 anos passou mal e desmaiou durante uma aula no primeiro período do curso de Educação Física da FAFOPST, localizada na Avenida Afonso Magalhães, em Serra Talhada, na noite desta segunda-feira (14).

O episódio aconteceu no andar superior da instituição, por volta das 19h40. Colegas de turma acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou rapidamente ao local. Segundo os socorristas, a jovem já estava consciente e lúcida quando a equipe chegou, mas apresentava sinais de fraqueza.

Após os primeiros atendimentos, a paciente foi levada para uma unidade de saúde para avaliação mais detalhada. A causa do desmaio não foi identificada no momento do atendimento, sendo registrada como “causa desconhecida e não especificada”.

O caso foi considerado de baixa gravidade, e a jovem foi encaminhada de forma segura pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Serra Talhada, que conduziu o atendimento até a conclusão da ocorrência.

DO Júnior Campos