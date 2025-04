IFSertãoPE abre seleção para professores substitutos no campus Serra Talhada

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) divulgou edital para contratação de professores substitutos nas áreas de Matemática e História para o campus Serra Talhada. As inscrições estarão abertas de 20 a 30 de abril de 2025, pelo site oficial do concurso. O processo seletivo oferece duas vagas: uma para Matemática e outra para História. A remuneração é de R$ 4.867,77.

O cronograma inclui etapas como prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória), que ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio, e avaliação de títulos. Os candidatos devem apresentar plano de aula e ministrar uma aula teórico-prática de 40 a 50 minutos, com pontuação baseada em critérios como organização, comunicação e domínio do conteúdo. A prova de títulos avalia formação acadêmica, experiência docente e produção científica, com pontuação específica para cada área.

O edital também reserva vagas para pessoas com deficiência (PCD) e autodeclarados pretos e pardos (PPP), seguindo as cotas legais. Candidatos PCD devem anexar laudo médico atualizado, enquanto os PPP passarão por processo de heteroidentificação. A taxa de inscrição é de R$ 60, mas há isenção para cadastrados no CadÚnico, com solicitação entre 20 e 24 de abril.

Os interessados devem acessar o edital completo e realizar a inscrição no link: https://concurso. ifsertao-pe.edu.br/copese/. Mais informações, incluindo cronograma detalhado e conteúdos programáticos, estão disponíveis no site oficial do IFSertãoPE.

