Câmara de Serra Talhada rejeita contas de Luciano Duque referentes a 2019, mesmo com parecer favorável do TCE

Em uma sessão histórica realizada nesta terça-feira (08), a Câmara de Vereadores de Serra Talhada rejeitou as contas do ex-prefeito Luciano Duque, relativas ao exercício financeiro de 2019. A decisão foi tomada mesmo com o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que havia recomendado a aprovação.

Dos 17 vereadores, apenas quatro seguiram a orientação do TCE e votaram pela aprovação das contas: Lindomar Diniz (AGIR), Antônio de Antenor (PRD), Clênio de Agenor (PSD) e China Menezes (Republicanos).

Já os vereadores que votaram pela rejeição foram:

Alice Conrado; Jaime Inácio; Rosimerio de Cuca; André Maio; Ronaldo de Dja; Zé Raimundo; Tércio Siqueira; Gin Oliveira; Gilliard Mendes; Manoel Enfermeiro; Pinheiro Pinheirinho; Antonio Rodrigues; Juliana Tenório.

O plenário da Casa Legislativa estava lotado, com a presença do próprio Luciano Duque, familiares, aliados políticos e correligionários. A sessão foi marcada por forte tensão, discursos acalorados e grande expectativa nos bastidores políticos da cidade.

A presidência da Câmara, exercida por Manoel Enfermeiro (PT), conduziu a votação; que também votou contra.

Do Júnior Campos