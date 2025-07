Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em São José do Belmonte

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (7) em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com o 14º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu na Rua Estonberg de Souza Barbosa, no bairro Cacimba Nova. Os policiais localizaram o suspeito em sua residência e deram voz de prisão conforme o mandado.

Após a detenção, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O mandado foi cumprido com encaminhamento, recolhimento e comunicação ao Ministério Público.