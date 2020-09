Caminhão capota e três serra-talhadenses morrem entre Flores e Canaã

Três serra-talhadenses morreram, após sofrerem um acidente na noite desse sábado (19), na PE-320, que liga Serra Talhada aos municípios do Sertão do Pajeú.

Segundo informações, o caminhão que as vítimas estavam caiu num pequeno córrego, após o motorista perder o controle do veículo, que ficou com parte da cabine submersa.

Ainda de acordo com informações, uma das vítimas foi identificada como Sorgelandes Freires de Medeiros 56 anos, proprietário do caminhão e comerciante.

As outras vítimas eram ajudantes e foram identificadas apenas por ‘João’ e ‘Alisson’.

Sorgelandes Freires era conhecido em Serra Talhada por ter um armazém, onde o mesmo comercializava vários produtos.