Sargento é preso após matar esposa e homem no Agreste de PE

Um sargento lotado do 9º Batalhão da Polícia Militar foi preso na noite do sábado (19) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Ele é suspeito de atirar na esposa e em outro homem que estava com ela dentro de um carro.

Segundo a Polícia Civil, o homem morreu no local, já a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial militar recebeu ordem imediata de prisão e confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante e passará audiência de custódia. (G1)