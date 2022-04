Caminhões com 80 m³ de madeira irregular são retidos pela PRF em Sertânia

Dois caminhões que transportavam um total de 80 m³ de madeira irregular foram retidos, na madrugada deste sábado (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Os veículos haviam saído de Medicilândia, no Pará, em direção à cidade do Prado, na Bahia.

Durante uma fiscalização no Km 278 da rodovia, policiais verificaram que dois caminhões transportavam 40m³ de madeira cada um, sem a documentação obrigatória para o transporte do produto. A equipe também constatou que os veículos estavam fora da rota programada, o que também configura infração.

Os caminhões foram encaminhados ao pátio para que sejam adotadas as providências da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) para os condutores pelos crimes ambientais.