Campanha de Raquel diz que Marília não respeita luto. “Eles não pararam campanha”, rebate outro lado

Um vídeo da campanha de Raquel Lyra ataca a decisão da campanha de Marília Arraes de não aceitar adiar o guia eleitoral que começa nesta sexta.

Na peça, que circula em redes sociais, a apresentadora cita exemplos em que oponentes respeitaram o luto.

“Quando Ruth Cardoso faleceu, Lula decretou três dias de luto oficial e esteve com Fernando Henrique Cardoso no velório. Quando dona Marisa faleceu, Temer decretou três dias de luto oficial. Fernando Henrique Cardoso estava com Lula no velório. Quando Eduardo Campos faleceu, Dilma e Aécio suspenderam as suas campanhas em solidariedade”.

E ataca Marília: “no último domingo, Raquel Lyra perdeu seu marido Fernando, um companheiro de uma vida. Eles estavam juntos desde que ela tinha 14 anos. Agora ela tem 43. Uma união de 29 anos com dois filhos”.

E segue: “arrasada, ela pediu à justiça eleitoral que adiasse por um dia o começo do guia eleitoral, já que no próximo sábado vai ser a missa de sétimo dia “.

“A Justiça Eleitoral estava de acordo, mas precisava do acordo com Marília Arraes, que disse não. E conclui: “uma pessoa que não respeita a dor do outro merece governar Pernambuco?”

Em contraponto, a campanha de Marília soltou um vídeo com Júlio Lóssio Filho, afirmando que desde o primeiro momento a candidata se solidarizou com Raquel.

Alega ainda que o calendário é definido por lei e que não pode ser alterado nesse momento. Também que Marília não fez nenhum ato de campanha desde o episódio.

“Mas o que a campanha de Raquel espera de Marília? Que ela parasse totalmente suas conversas sobre o segundo turno?”

Segue: “Basta acessar as redes sociais de Priscilla Krause, vice de Raquel, e de Daniel Coelho, coordenador de campanha. Eles pararam a campanha em respeito ao luto?” Depois mostra imagens de apoios anunciados nas redes por Priscila e Daniel.

“Marília é mãe. Marília carrega em seu ventre mais uma filha e sabe muito bem o quanto um momento como esse é delicado e é por isso que tem sido solidária e respeitosa desde o primeiro momento. O que não dá é pra aproveitar esse momento pra construir uma narrativa falsa e tirar proveito eleitoral. Raquel, Marília e Pernambuco merecem respeito”. Do Nill Júnior