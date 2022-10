SAMU Regional completa um ano de atividades

Data foi lembrada em postagem no Instagram do Cimpajeú

O SAMU Regional começou a operar em toda a III Macrorregião de Saúde, em uma quinta-feira, 7 de outubro de 2021. A solenidade de lançamento do serviço aconteceu na base de operações em Serra Talhada. Autoridades locais e regionais participaram do ato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O SAMU 192 realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.

Nesta quinta-feira (7), o serviço completa um ano. E o momento de sua inauguração foi lembrado em uma postagem no Instagram do Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú – Cimpajeu, responsável por gerir junto com a empresa ITGM, o serviço na III Macro de Saúde.

“Hoje completamos 1 ano de Samu! Nosso caminho foi árduo, mas tivemos a compreensão e o empenho de cada um para que tudo desse certo. O SAMU é um serviço essencial à vida e por isso, mesmo com todas as dificuldades, estivemos unidos 365 dias por um bem maior! Estamos satisfeitos com tudo que conquistamos e confiantes que vamos alcançar muito mais. Ninguém constrói nada sozinho, estamos juntos nessa jornada, crescendo profissional e pessoalmente, obrigado a cada um que faz parte do time SAMU”, destacou a postagem no Instagram.

Do Nill Júnior