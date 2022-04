Campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (4/4), terá início a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Com meta de imunizar pelo menos 95% dos grupos elegíveis para sarampo (população-alvo de 862.895 pessoas).

A campanha acontecerá em duas etapas. Na 1ª etapa (de 4/4 a 2/5) serão vacinados os trabalhadores da saúde. Já na 2ª etapa (3/5 a 3/6) devem se vacinar crianças de 6 meses a 4 anos.

“Apenas dois grupos irão receber a vacina contra o sarampo, são eles, o trabalhador da saúde e as crianças de 6 meses até quatro anos de idade. Na primeira etapa da campanha, o trabalhador da saúde será contemplado, concomitantemente, com uma dose da vacina contra influenza e com outra dose do imunizante contra o sarampo”, explicou a superintendente de Imunizações do Estado de Pernambuco, Ana Catarina de Melo.

“Já na segunda etapa, é o grupo das crianças que será contemplado, ao mesmo tempo, com as doses de influenza e sarampo. Ou seja, as crianças poderão se vacinar contra a influenza e o sarampo, de forma simultânea, na 2º etapa da campanha, entre os dias 3/5 a 3/6. Por isso, é essencial que a população se mobilize e procure os postos de vacinação nesse período, de acordo com as etapas para cada grupo prioritário”, completou Ana Catarina.