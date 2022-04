Adolescente de 14 anos é estuprada em Serra Talhada

Um caso de estupro foi registrado em Serra Talhada no mês de fevereiro, mas só foi denunciado no início do mês de abril, segundo informações da Polícia Civil. Uma adolescente, 14 anos, foi violentada pelo cunhado de seu pai, ao visitar Serra Talhada com sua mãe.

A mãe da adolescente compareceu à delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e informou que veio a Serra Talhada visitar a mãe e a irmã. Ela é separada do pai da vítima. No dia do crime, a filha pediu para visitar a casa do pai que é muito movimentada. No local, aproveitando-se que na casa só tinha ele e a vítima, o acusado a estuprou e no dia seguinte obrigou a vítima a tomar a pílula do dia seguinte. E ainda fez diversas ameaças dizendo que mataria toda sua família caso ela contasse. Do Vila Bela Online