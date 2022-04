Feminicídio: vereadora da Prata é assassinada a tiros por ex-marido

Manoel Ângelo não aceitava o fim do relacionamento. Ele está foragido.

Uma notícia chocante surpreendeu os moradores da cidade de Prata, na Paraíba, neste domingo (3/4). A vereadora Elinete da Silva Sousa Ângelo, conhecida como Tina de Manoel Ângelo foi assassinada no fim da tarde deste domingo. As informações são do site Polêmica Paraíba.

Segundo alguns amigos, o ex-marido da vereadora não aceitava o fim do relacionamento. Os dois estavam separados há menos de um mês. Após cometer o crime Manoel Ângelo, conhecido na cidade como ‘Mané Anjo’, fugiu com destino ignorado e está sendo procurado pela polícia – Primeiras informações deram conta de que ele teria se matado após, mas novas informações dão conta de que está foragido.

O crime aconteceu na zona rural do município de Monteiro, na comunidade rural de Santa Catarina, aonde acontecia a final de um torneio de futebol. Do Nill Júnior