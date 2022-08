Candidatos Adotam Sobrenome “Bolsonaro” Para Atrair Eleitores

Justiça Eleitoral tem 26 pessoas que registraram sobrenome do presidente nas urnas

A fim de angariar o apoio de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), alguns candidatos têm aberto mão de usar o próprio sobrenome para adotar o do chefe do Executivo nas urnas eletrônicas nestas eleições. Até o momento, foram 26 pessoas que registraram a designação ao se cadastrar na Justiça Eleitoral.

Segundo levantamento do Metrópoles, os candidatos com sobrenome do presidente são filiados a partidos como PL, PRTB, PTB, PSD, PP, Republicanos. Há um entre eles, contudo, oriundo do PSOL, que possui um objetivo contrário: marcar sua oposição ao chefe do Executivo. Trata-se de Chris Col Bolsonaro Nunca Mais.

Entre os outros nomes estão Fabiana Bolsonaro (PL), Mariza Bolsonaro (PL), Welesson TV Bolsonaro (PL), Capitão Bolsonaro (PL), Padre de Bolsonaro (PL), e outros. Eles se chamam, respectivamente, Fabiana de Lima Barroso, Mariza Almeida Sousa Mendonça, Welesson Gonçalves de Andrade Oliveira, Genivaldo de Souza Araujo e Eloir Dedonatti.

Na lista, há também aliados do presidente, como Hélio Negão Bolsonaro (PL), cujo nome é Hélio Fernando Barbosa Lopes, e o filho do chefe do Executivo, Eduardo Bolsonaro (PL).

O ex-presidente Lula também teve o nome adotado por alguns candidatos, somando 10 no total.

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS QUE ADOTARAM O SOBRENOME BOLSONARO:

– Fabiana Bolsonaro | PL | SP | Candidata a deputada estadual | Fabiana de Lima Barroso

– Mariza Bolsonaro | PL | PA | Candidata a deputada estadual | Mariza Almeida Sousa Mendonça

– Welesson TV Bolsonaro | PL | MG | Candidato a deputado federal | Welesson Gonçalves de Andrade Oliveira

– Jorgito Bolsonaro | PRTB | MG | Candidato a deputado estadual | Daniel Jorge Noronha Pinto

– Biscaia Bolsonaro | PTB | PR | Candidato a deputado federal | Ivandro Aparecido Biscaia

– Max Bolsonaro | PL | RJ | Candidato a deputado federal | Max Guilherme Machado de Moura

– Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Candidato a deputado federal | Eduardo Nantes Bolsonaro

– Raimundo Bolsonaro | PSD | MA | Candidato a deputado federal | Raimundo Oliveira Soares

– Luciana Bolsonaro | Patriota | PE | Candidata a deputada estadual | Luciana Luiza de Lima

– Deilson Bolsonaro | PP | RR | Candidato a deputado federal | Valdeison da Silva

– Chris Col Bolsonaro Nunca Mais | PSOL | RS | Candidato a deputado estadual | Christopher Borges Veleda

– Rafa Apoiadores do Bolsonaro | PL | RJ | Candidato a deputado estadual | Rafael Santos

– Jair Bolsonaro | PL | Candidato a presidente da República | Jair Messias Bolsonaro

– Capitão Bolsonaro | PL | BA | Candidato a deputado estadual | Genivaldo de Souza Araújo

– Léo Índio Bolsonaro | PL | DF | Candidato a deputado distrital | Leonardo Rodrigues de Jesus

– Kelly Bolsonaro | Republicanos | DF | Candidata a deputada distrital | Kelly Cristina Pereira dos Santos

– Hélio Bolsonaro | PL | RJ | Candidato a deputado federal | Hélio Fernando Barbosa Lopes

– Padre do Bolsonaro | PL | SC | Candidato a deputado estadual | Eloir Dedonatti

– Zenaide do Bolsonaro | União | RS | Candidata a deputada estadual | Zenaide Jadkoski Bielawski

– Roselaine Bolsonaro | PL | PR | Candidato a deputado federal | Roselaine Barroso Ferreira

– Pastora Ana Bolsonaro | PL | SP | Candidata a deputada federal | Ana Silva Goes de Souza

– Ruy Irigaray Bolsonaro | União | RS | Candidato a deputado estadual | Ruy Almeida Irigaray

– Aldeny Bruno Enéas Bolsonaro | PL | PE | Candidato a deputado estadual | Aldeny Bruno Ferreira dos Prazeres

– Cleidiane Bolsonaro | PL | MA | Candidata a deputada estadual | Cleidiane das Neves Brito

– Hélio Rodrigues Bolsonaro | Patriota | TO | Candidato a deputado federal | Hélio Rodrigues Carvalho

– Fabiano Intérprete do Bolsonaro | Republicanos | DF | Candidato a deputado federal | Fabiano Guimarães da Rocha

– Valéria Bolsonaro | PL | SP | Candidata a deputada estadual | Valéria Muller Ramos Bolsonaro

– Joel Bolsonaro | PTB | SP | Candidato a deputado federal | Joel Antônio de Mello

