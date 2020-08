Cantor Edson Lima sofre acidente na BR-232 em Serra Talhada

Os fãs do cantor serra-talhadense, Edson Lima, levaram um grande susto na manhã desta quinta-feira (20), quando o músico se envolveu em um acidente na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações repassadas no programa A voz da Notícia da Rádio Vilabela FM, o cantor vinha de viagem em seu automóvel uma SW4, quando colidiu com um cavalo que estava na rodovia, nas proximidades do Rancho Magalhães.

Ainda de acordo com informações, Edson Lima teve apenas ferimentos leves e passa bem.

O cantor estava retornando do Ceará para a sua residência, na Capital do Sertão do Pajeú.