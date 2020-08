Edson Lima tranquiliza fãs após sofrer acidente na BR-232 em Serra Talhada

O cantor e compositor serra-talhadense, Edson Lima, tranquilizou seus fãs na manhã desta quinta-feira (20), ao postar um vídeo nas redes sociais falando sobre o acidente de carro que ele sofreu nessa madrugada na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Confira abaixo o vídeo gravado pelo próprio músico ao lado de sus pais.

Entenda o caso

Edson Lima sofreu o acidente nas proximidades do Rancho Magalhães, quando ela seguia no seu automóvel uma SW4 e uma égua invadiu de vez a rodovia. A colisão aconteceu no início da manhã dessa quinta-feira.

