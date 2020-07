Cantor serra-talhadense é convidado para participar do The Noite no SBT

O cantor e compositor serra-talhadense, Assisão, foi convidado na última sexta-feira (17) para participar do programa The Noite, apresentado pelo humorista Danilo Gentili no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

O convite aconteceu após uma revelação do DJ Alok durante uma entrevista no tallk show do SBT, ele revelou para o apresentador Danilo Gentili que uma das participações confirmadas para a sua live seria o humorista Murilo Couto. Mas, devido a dimensão da polêmica envolvendo na época o Rei do Forró, Assisão, pelos fatos que não cabem mais ser reproduzidos no JD Online, Murilo teve seu cancelamento na transmissão.

Esse lamentável fato causou uma revolta em todo o Nordeste brasileiro. Danilo Gentili disse também que o convite estaria aberto para o Rei do Forró, Assisão, comparecer ao seu programa.

Confira o vídeo abaixo, a partir de (27:33).